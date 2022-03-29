Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)

29.03.2022 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini belirterek, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3.6 milyar doları aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini belirterek, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, '5 milyar dolar hedefini yakalayacağız' diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kök Saray'da anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurtlarını ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirerek, Mirziyoyev'e samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Geçen hafta kutlanılan Nevruz Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, cumartesi günü kavuşulacak Ramazan-ı Şerif'in de ülkelere, Türk dünyasına ve İslam alemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini diledi.

Erdoğan, bu yıl Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz açısından anlamı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan'ın kıymetli kardeşim Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. 'Yengi Özbekistan' şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canıgönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını, erkeği ile İstiklal Harbi'ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamid Süleyman Çolpan, yüreğinden kopan tufanı dizelere döküyor, Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu; 'Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri/ Milli Misak alınıncaya dek durmadan ileri.' Evet işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce başarıyla tamamladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuklarında yeni bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, "Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, '5 milyar dolar hedefini yakalayacağız' diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız." diye konuştu.

Bunun için de bu toplantıyı iki senede bir değil, senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibe almak istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir." dedi.

(Sürecek)

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika
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