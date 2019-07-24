Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:55 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mirziyoyev, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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