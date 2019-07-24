Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü

8 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mirziyoyev, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:55 Kaynak: AA
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