Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da Darbe Karşıtı 9 Kişinin İdamı) 9 Kişinin İdam Edildiği Gün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da Darbe Karşıtı 9 Kişinin İdamı) 9 Kişinin İdam Edildiği Gün...

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:59 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Güncel
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