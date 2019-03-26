Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da Darbe Karşıtı 9 Kişinin İdamı) 9 Kişinin İdam Edildiği Gün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz."

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