Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da Darbe Karşıtı 9 Kişinin İdamı) 9 Kişinin İdam Edildiği Gün...
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş ile Canlı Yayına Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi
Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız