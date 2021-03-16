Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la diplomatik temas) Mısır halkı bizimle ters düşmez" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la diplomatik temas) Mısır halkı bizimle ters düşmez"
16.03.2021 19:19
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'la diplomatik temasların başlaması) Mısır halkı bizimle ters düşmez.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mısır'la diplomatik temasların başlaması) Mısır halkı bizimle ters düşmez."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile başbaşa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ve konsey üyeleri ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.
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