Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum:...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır
yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"
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