Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum:...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum:...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Mısır, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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