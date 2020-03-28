CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
İdris TİFTİKCİ / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı
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-Görüşmeden fotoğraf
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:37 Kaynak: DHA
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