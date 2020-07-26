Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binasına geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binasına geldi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, bugün yapılacak törenle hizmete açılacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, bugün yapılacak törenle hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maslak'taki yeni hizmet binasının açılış törenine geldi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.07.2020 22:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binasına geldi - Son Dakika