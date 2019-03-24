Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miting Alanına Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miting Alanına Geldi

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki miting alanına geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak üzere Yenikapı'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miting Alanına Geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki miting alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak üzere Yenikapı'ya geldi. Helikopterle miting alanına gelen Erdoğan, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vatandaşlarca coşkuyla karşılanan Erdoğan, platforma gelerek kalabalığı selamladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

İstanbul, Politika
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