Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi Sergiden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi
Sergiden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.
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