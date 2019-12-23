Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi Sergiden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi

Sergiden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'ni gezdi

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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