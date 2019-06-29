Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:12 Kaynak: İHA
Hindistan, Narendra Modi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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