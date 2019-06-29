- Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi Kabul Etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul ettiOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:24 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul etti
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü.
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