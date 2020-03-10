Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dmitri Croitor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Croitor'un eşi ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
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