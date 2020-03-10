Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dmitri Croitor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Croitor'un eşi ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Büyükelçisini kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Moldova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
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