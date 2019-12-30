Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı
6 saat önce
Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'ın tokalaşması ve salondan ayrılış ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:50 Kaynak: AA
Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan'ın tokalaşması ve salondan ayrılış ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
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