Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:42 Kaynak: AA
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