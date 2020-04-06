Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonla görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonla görüştü
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonla görüştü. Görüşmede korona virüs ile mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.
İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:59 Kaynak: İHA
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