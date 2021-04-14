Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. Bütün kudret bizim, Montrö ile uzaktan yakından alakası yok" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçler hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö'yle yakından uzaktan bir alakası da yok.

"BURADA TAMAMEN KENDİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANIYORUZ"

Montrö, İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi, dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis etmiş bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbulumuzu, İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır.''



"TÜM İNSANLIĞIN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"

Gençlerle ilgili görüşmesinden Twitter hesabından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda''#KütüphaneSöyleşileri'nin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız'' ifadelerine yer verdi.