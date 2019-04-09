Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Büyükelçisini Kabul Etti
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Moritanya
Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Hamady'in mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:12 Kaynak: İHA
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