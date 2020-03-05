Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da: Kritik İdlib zirvesinde ikili görüşme sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da: Kritik İdlib zirvesinde ikili görüşme sona erdi - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da: Kritik İdlib zirvesinde ikili görüşme sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda yapılan 2 saat 40 dakika süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. View on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da: Kritik İdlib zirvesinde ikili görüşme sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı, Vladimir Putin, Moskova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:27 
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