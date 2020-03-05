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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da: Kritik İdlib zirvesinde ikili görüşme sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda yapılan 2 saat 40 dakika süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:27
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