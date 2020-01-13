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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Moskova'daki görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti