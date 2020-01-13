Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesi ANKARA - Türkiye...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Moskova'daki görüşmeler) Bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını...

Cumhurbaşkanı, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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