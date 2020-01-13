Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin tokalaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısını sona erdrimesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır."