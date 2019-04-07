Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya Gidiyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin sekizinci toplantısı için yarın Moskova'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya Gidiyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin sekizinci toplantısı için yarın Moskova'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi sekizinci toplantısına ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek. Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak. Görüşmeler sırasında Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve ayrıca muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Konsey toplantısı çerçevesinde Türk ve Rus iş adamlarıyla da bir araya gelecekler. Öte yandan Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operası ile Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak ilan edilen "2019 Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışına ev sahipliği yapacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:37 Kaynak: İHA

Düzey, Türkiye, Moskova, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 14:01:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]