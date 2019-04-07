Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya Gidiyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin sekizinci toplantısı için yarın Moskova'ya gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye- Rusya
Üst Düzey
İşbirliği Konseyi'nin sekizinci toplantısı için yarın Moskova
'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Rusya Federasyonu
Devlet Başkanı Vladimir Putin
başkanlığında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi sekizinci toplantısına ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek. Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak. Görüşmeler sırasında Suriye
başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve ayrıca muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin
, Konsey toplantısı çerçevesinde Türk ve Rus iş adamlarıyla da bir araya gelecekler. Öte yandan Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara
Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operası ile Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak ilan edilen "2019 Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışına ev sahipliği yapacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
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