Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gidiyor
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. - ANKARA
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