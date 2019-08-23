Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. - ANKARA