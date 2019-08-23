Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gidiyor
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gidiyor

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gidiyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

(Musa Erdoğan/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı
Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 21:03:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]