Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

09.10.2022 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin 'Çağdaş sanat hafızası' desek herhalde yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, müzenin İstanbul'a ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, bugün sadece İstanbul'u kendi alanında marka ve cazibe merkezi olacak bir eserle buluşturmanın sevincini yaşamadıklarını dile getirerek, "Bugün bu güzel binada, aynı zamanda Türkiye'nin en modern sanat birikimini yeniden ihya etmenin gururunu da yüreğimizde hissediyoruz. Bu önemli eseri İstanbul'umuza ve ülkemize kazandıran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemizin değerli yöneticilerini, mimarından işçisine, herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Projeye verdikleri güçlü destek için Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ayrıca kutluyorum." diye konuştu.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin Cumhuriyet tarihinin en köklü yapıları arasında yer aldığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Müzenin kuruluşu bizzat Gazi Mustafa Kemal'in talimatları doğrultusunda 1937 senesinde Dolmabahçe veliaht dairesinde gerçekleştirilmişti. Veliaht dairesi çok uzun yıllar boyunca müze vasfıyla görevini gerçekten layıkıyla yerine getirdi. Ancak gerek kullanımdan gerekse zamanla oluşan yıpranmadan dolayı bina yetersiz kalmaya başladı. Binanın elverişsiz şartlarından dolayı müzede yer alan birbirinden kıymetli eserler de maalesef zarar görüyordu. 2011 yılında müzemizin bu sorunu dikkatimize ilk getirildiğinde, hemen gerekli talimatları verip, koleksiyonun Tophane'ye taşınmasını sağladık. Ardından aynı yıl bu antreponun çağdaş bir müze binasına dönüştürülmesi için çalışmaları başlattık. Bu çalışmayı da üniversitemiz mezunlarından uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi Mimar Emre Arolat Beyefendi'yle beraber yürüttük."

"Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonuna sahip"

Tüm aşamalarını bizzat takip ettikleri ve yakından ilgilendikleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin inşaatının geçen yıl tamamlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşaat sürecinde yıpranan, zarar gören eserlerin hepsini de elden geçirerek restorasyonlarını gerçekleştirdik. Modern tasarımı, merkezi konumu, en üst standartlardaki güvenlik donanımı ve estetik özellikleriyle İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, her açıdan şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin 'Çağdaş sanat hafızası' desek herhalde yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız. Diğer pek çok vasfının yanı sıra müzemiz, resim, heykel, seramik ve hat örnekleriyle Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonuna sahiptir. 1937'deki ilk sergide sadece 320 eser varken, bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin koleksiyonu 10 binin üzerine çıkmıştır. Müzemizde toplam 806 sanatçının 10 bin 666 eseri bulunuyor. Bugün sanatseverlerle buluşturduğumuz açılış koleksiyonunda ise 277 sanatçımızın 749 eserine yer veriliyor. Gerek binasıyla gerekse koleksiyonuyla İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin önümüzdeki dönemde sadece İstanbulluların değil ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserin İstanbul'a, üniversiteye, kültür ve sanat camiasına kazandırılmasına vesile olan herkese tekrar teşekkür ederek, "Binlerce yıldır insanlık tarihinin en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ülkede yaşıyoruz. İstanbul'un yanı sıra Hatay'dan Kayseri'ye, Ürgüp'ten Bursa'ya, Efes'ten Hattuşaş'a kadar ülkemizin dört bir tarafında farklı medeniyetlere beşiklik yapmış ören yerlerimiz, şehirlerimiz var." dedi.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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