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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)

30.08.2021 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesi ile irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesi ile irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik." dedi.

Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezun teğmenlerin ve törene katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Türk milletinin en zor şartlarda dahi istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının sembolü olan 30 Ağustos Zaferi'nin Milli Mücadele'nin dönüm noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bin yıllık vatanımız Anadolu'ya mührümüzü tekrar vurduğumuz bu zaferi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırarak coğrafyamızdaki üçüncü devletimize sahip çıktık. Ordularımızın başkomutanı, Milli Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu zaferde emeği, katkısı olan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Malazgirt'ten beri bu toprakların vatan olarak kalması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlere, gazilere, kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizleri Mehmet Akif'in İstiklal Marşımızda en güzel şekilde ifade ettiği bu büyük mücadelenin günümüzdeki temsilcilerinin saflarına katılacak olan yeni kahraman adayları olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bugün Kara Harp Okulu'ndaki eğitimlerini tamamlayarak mezun olan Türk ve misafir öğrencilerin her birini tebrik etti.

15 Temmuz darbe girişimi

Teğmen rütbesiyle sınıf okullarında eğitimlerine devam edecek subaylarla ülkelerine dönerek kendi ordularında görev alacak öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Savunma Üniversitemizin (MSÜ) tüm mensuplarına böyle pırıl pırıl subaylar yetiştirerek ordumuzun gücüne güç kattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz bundan 5 yıl önce tarihimizin en alçak, en hain darbe girişimine şahit olmuştu. Ordumuzun içindeki bir grup FETÖ ihanet çetesi mensubunun başlattığı 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle beraber günün ilk ışıklarıyla birlikte kati şekilde başarısızlığa uğrattık. Bu şanlı mücadelede 183 vatandaşımız ve 63 polisimiz ile birlikte 5 askerimizi de şehit verdik. Aynı şekilde FETÖ'cülere karşı çarpışan 43 askerimiz de gazilikle şereflendi. Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesi ile irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik. Darbe girişimine bilfiil katılan veya örgütle iltisaklı 4 bin 723 ordu mensubu halen cezaevinde bulunmaktadır."

"Artık çok daha donanımlı askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz"

Erdoğan, darbe girişiminin ardından TSK'de eğitim kurumlarını da içeren kapsamlı bir reform gerçekleştirdiklerini söyledi.

Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattıklarını anımsatan Erdoğan, TSK'nin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren harp okullarını, yüksek okulları, enstitüleri MSÜ'nün bünyesinde tekrar kurduklarını dile getirdi.

Askeri eğitimi üniversitede tek çatı altında toplayarak kurumsal bütünlüğü sağladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"MSÜ faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz hamdolsun işte bugün mezun oldu. Bu reformu yaptığımızda birileri 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek tezvirat peşinde koşuyordu. Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesi artık çok daha donanımlı çok daha kabiliyetli bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz. Müfredatından araç gerecine kadar her alanda çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir eğitim öğretim kurumumuz var. Mesela MSÜ'nün kuruluşuyla birlikte öğrencilerimiz İngilizcenin yanında Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça ve bu yıldan itibaren Yunanca hazırlık eğitimi almaya başladılar. Sonuçta ortaya şu rakamlarla da teyit olacağı üzere gerçekten hepimizin iftihar etmesi gereken bir başarı öyküsü çıktı. İlk etapta ara sınıflara öğrenci alımı yoluyla TSK'nin personel temininde herhangi bir kesintiye meydan verilmemiştir. Bu yıl itibariyle de tüm sınıflar üniversitemizde eğitimlerini tamamlamaya başlamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ'nün 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 15 bin 501'i Türk, 947'si 20 ayrı ülkeden misafir olmak üzere toplam 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim öğretim verdiğini ifade etti.

Bugüne kadar verdiği mezun sayısının misafirlerle birlikte 23 bin 433'ü bulduğunu, bir başka ifadeyle sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıpların fazlasıyla telafi edildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ordumuzda üsteğmen, teğmen, astsubay kadrolarında binlerce MSÜ mezunu görev yapmaktadır. Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara vermeyen, gece gündüz programını uygulayarak faaliyetlerini sürdüren tek eğitim kurumu Milli Savunma Üniversitemizdir. Gereken sağlık tedbirlerinin hepsini alarak öğrenci ve personelinin aşılanmasında yüzde 99'un üzerinde bir orana ulaşan üniversitemiz bu bakımdan da örnek bir kurum haline dönüşmüştür. Netice itibarıyla bugün üniversitemize bağlı harp okullarımızdan 1351'i Türk, 101'i misafir olmak üzere toplam 1452 öğrencinin mezuniyetinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, memnunuz. Allah'a hamdolsun. Bu genç teğmenlerimizle yarınlara yürüyoruz. Libya'da, Azerbaycan'da yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu, Darbe, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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