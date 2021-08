Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'yi örnekleri giderek çoğalan, istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan, her türlü müdahaleye açık bir ülke haline getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Kara Harp Okulunda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Kara Harp Okulunda yarın da İstanbul'da Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerindeki öğrenciler ve aileleriyle sevinçlerini paylaşacaklarını söyledi.

Az önce Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları merkezi yerleşkesinin temelini attıklarını, 19 Mayıs 2023'te de açılışını yapacaklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir muhteşem eser ancak Türkiye'ye, sizlere, bizlere yakışır. Astsubay Meslek Yüksek Okullarımızın bu yılki mezun sayısı da 2 bin 254 kişidir. Kurmay eğitimleri de aynı şekilde kesintisiz devam etmiş, ordumuzun her seviyedeki personelinin eğitim ihtiyacı karşılanmıştır. Bu başarıda emeği geçen rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu başta olmak üzere herkesi, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.

Dünyada böylesine büyük bir sarsıntıya maruz kalıp da bu kadar kısa sürede, eskisinden çok daha başarılı bir sistemi hayata geçirebilmiş bir başka ülke bulunduğunu sanmıyorum. Umuyoruz, harp okullarımızın kapandığı, askeri eğitimin bitirildiği yalanını söyleyenler, bugünkü manzara karşısında biraz mahcup olurlar. Rabbimiz 'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır olmalı' buyuruyor. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı her hadise gibi 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz ve milletimiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır."

Erdoğan, sadece orduda değil, yargıdan diplomasiye kadar pek çok kritik kurumda benzer süreçleri işleterek, yerli ve milli donanımlarla egemenliği tahkim ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte görüyorsunuz, artık İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz, birilerinden dilenmiyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı, daha öz güvenli hale getirerek, hamdolsun şehitlerimizin kanlarının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık. Terörle mücadelemizden sınır ötesi harekatlarımıza, siyasi ve ekonomik işleyişin daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına kadar her alanda bunun etkilerini görüyoruz."

"2023 hedeflerimize yine milletimizle birlikte ulaşacağız"

Her büyük değişim, her büyük reform gibi bu sürecin de sancılarının olduğunu belirten Erdoğan, milletin, atılan her adımın, yapılan her tasarrufun, geliştirilen her politikanın ve hayata geçirilen her uygulamanın daha güçlü, daha güvenli, daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için yapıldığından emin olmasını istedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, gerektiğinde 'Kan kusup, kızılcık şerbeti içtik' diyebilecek dirayete sahip bir milletiz. Yaşadığımız her sıkıntının, ödediğimiz her bedelin önünü, arkasını gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyisini, daha hayırlısını, daha güvenlisini temin etmek amacıyla hepsine de göğüs gerdik, germeyi sürdürüyoruz. Günü birlik çıkarlar, kısır siyasi hesaplar, kirli pazarlıklar uğruna bu kutlu ülkenin ve necip milletin geleceğini tehdit altına sokmayı asla düşünmedik, düşünmeyiz. Milletimiz bizim bu hasbi niyetimizi bildiği için girdiğimiz her mücadelede, 15 Temmuz'da da sonrasında da hep yanımızda oldu. İnşallah 2023 hedeflerimize yine milletimizle birlikte ulaşacağız."

Milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki terörle mücadele operasyonları ve sınır ötesi görevlerinde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Türkiye'ye en üst seviyede hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu ordunun milletin ordusu olduğuna dair halen şüphesi olan varsa ona da yapacak bir şeyimiz bulunmuyor. Biz, Türkiye'yi örnekleri giderek çoğalan, istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan, her türlü müdahaleye açık bir ülke haline getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

"Hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız, her engeli aşıp geçeceğiz"

Erdoğan, milli iradenin temsilcisi Meclis, Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm kurumlarıyla, Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek, geliştirmek için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen, çökertilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, donanımıyla, teknolojisiyle, vizyonuyla daha çok güçleneceğiz. Başka bir vatanımız, başka bir devletimiz, başka bir sığınağımız olmadığının bilinciyle, hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız, duraksamayacağız, her engeli aşıp geçeceğiz. Mevlana'nın dediği gibi, bir ayağımızı Anadolu'ya sıkı sıkıya basacak, diğeriyle siyasi ve ekonomik vizyonumuzun gerektirdiği her yeri dolaşacak, her gönle dokunacağız."

Kendi vatandaşlarının hak, hukuk, güvenlik ve çıkarlarını sonuna kadar savunurken mazlumlara ve mağdurlara da asla sırtlarını dönmeyeceklerini belirten Erdoğan, bu devletin kendi insanının mücadelesi yanında dört bir yanındaki mazlumların duasıyla kurulduğunu ve yaşanılan badireleri de aynı şekilde atlattığını söyledi.

Erdoğan, devam etti:

"Biz, buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Balkanlar'dan Afrika'ya kadar gittiğimiz her yerde bu gerçeğin somut emareleriyle karşılaşıyoruz. Her kim 'Sizin şurada ne işiniz var?' diyorsa, bilin ki şayet cahil veya mazur değilse art niyetlidir, kötü niyetlidir, karanlık hesapların temsilcisidir. Şartlar bazen gönlünüzdekini tam olarak yapmanıza imkan vermeyebilir ama ilk fırsatta medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların gereğini yerine getirmekten kaçınmayız. Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda şu büyük milletin desteği, önümüzde şu kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir mücadeleden kaçmayız, kaçmayacağız."

Kara Harp Okulundan mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi yönetimine de gerek yeni yapının kurulmasındaki gayretleri gerekse öğrencilere verilen eğitimin kalitesi sebebiyle teşekkür etti.

Erdoğan, misafir öğrencilere ülkelerindeki herkese şahsı ve milletinin selamını iletmesini söyledi.

Törenden notlar

Törenin açılışında konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, 19 farklı ülkeden 647 misafir asker öğrencinin MSÜ'de eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi. Yaralı, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da geçen dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin mezuniyet törenlerine katılamadığını, bugün öğrencilerin aileleriyle mezuniyet töreni gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

MSÜ'nün bugün 29 bin öğrenciyi mezun eder hale geldiğini ifade eden Afyoncu, bu sene 4 bin 82 öğrenci mezun ettiklerini kaydetti.

Mezun teğmenler adına Kara Harp Okulunu birincilikle bitiren Hacı Osman Karakuş tarafından mezuniyet andının yaptırılmasının ardından Kara Harp Okulları devre birincileri yaş kütüklerine dönem yıldız ve plaketini çaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının ardından okulunu birincilikle bitiren Karakuş'a diplomasını verdi.

Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından aldı.

Dereceyle mezun olan misafir teğmenlerin diplomalarını almalarının ardından Kara Harp Okulları sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Tören, Kara Harp Okulu Komutanı Yaralı tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından sona erdi.

(Bitti)