Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız"

04.06.2022 11:53

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Katılımcılar İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Katılımcılar

İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız

YORUMLAR
500
Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız" - Son Dakika
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