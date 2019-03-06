Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü Terör Örgütüne Giden Tırlar Dolusu Silahları Hiç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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