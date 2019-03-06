Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü Terör Örgütüne Giden Tırlar Dolusu Silahları Hiç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü Terör Örgütüne Giden Tırlar Dolusu Silahları Hiç...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Karadeniz, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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