Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü Terör Örgütüne Giden Tırlar Dolusu Silahları Hiç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok."

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