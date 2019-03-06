Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Israrla 31 Mart Seçimlerini Önemsiz Gibi Göstermeye Çalışıyor"
1 saat önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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