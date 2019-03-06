Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Israrla 31 Mart Seçimlerini Önemsiz Gibi Göstermeye Çalışıyor"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabı MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (2)

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