Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Israrla 31 Mart Seçimlerini Önemsizleştirmeye, Önemsiz Gibi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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