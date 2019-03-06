Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Israrla 31 Mart Seçimlerini Önemsizleştirmeye, Önemsiz Gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Israrla 31 Mart Seçimlerini Önemsizleştirmeye, Önemsiz Gibi...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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