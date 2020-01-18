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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk bunu anlamıyorlar." - İSTANBUL
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