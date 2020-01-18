Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk bunu anlamıyorlar." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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