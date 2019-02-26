Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin Bizi Kendi Seviyesine, Kendi Kısır Gündemine Çekmesine Fırsat...
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GİRESUN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanı'nda halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:21 Kaynak: AA
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