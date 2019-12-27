Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok."
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok."
Son Dakika Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu