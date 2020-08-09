Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır."

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 20:19

Kaynak: AA

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