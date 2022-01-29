Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı"

29.01.2022 18:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Boy sırasına göre mi ' yaş sırasına göre mi ' yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Boy sırasına göre mi ' yaş sırasına göre mi ' yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi ? masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar"

"Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar ama hırslarından siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor"

"Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler, sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten çekinmezler"

"Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlu su görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanı ile televizyon karşısında keyif çatmaktır"

GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin tek gündeminin kimin nereye hangi sıra ile oturacağı olduğunu belirterek "Boy sırasına göre mi ' yaş sırasına göre mi ' yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi ? masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük Müdürlüğü Kompleksi Fuaye Alanı'nda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başlangıcında Giresun'daki parti yönetimine salonun küçüklüğünden ötürü sitem etti. Erdoğan, "Buranın dışında bir yer bulamadık mı ? Yani ufacık salonlar, Giresun'un gençlerine bu salon yetmez. Bugün açılışını yaptığımız 3 bin 500 kişilik salonun bitmesine rağmen bu toplantı burada yapılmaz. Açılışını yaptık ama biz geliyoruz toplantıyı burada yapıyoruz. 3 bin 500 kişilik salonda Giresun gençliği ile kadın kolları ile toplantımızı orada yapmamız lazımdı. Kongreyi geldik basit bir düğün salonunda yaptık. AK Parti'yi böyle yerlere bizi sıkıştırmaya kalkmayınBu salona bu iş yakışmadı" diyerek AK Parti il başkanını yanına çağırarak tepkisini dile getirdi.

Konuşmasında iklim değişikliğine vurgu yapan Erdoğan "İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği dönemde artık bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Şayet biz iklim değişikliği ile mücadeleyi gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalardan karşılaşmaktan kendimizi kurtaramayız. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin" buyuran bir Peygamberin ümmeti olarak çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var, ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var"

"Biz tüm şartları zorlayarak ülkemizi başarıdan başarıya koştururken muhalefetin içler açısı durumunu eminim sizlerde görüyorsunuz" diyen Erdoğan "Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye, sağlıktan savunmaya kadar hemen her cephede tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı. Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var. Ak paranın konforunda siyasetçilik oynamakta kapalı kapılar ardında kirli pazarlık yapmaktan altlarına serilen makam koltuklarında siyasi ömürlerini biraz daha uzatmaktan başka hiçbir dertleri yok. Bu muhalefet güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar ama hırslarından siyasi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Milletin gönlünü kazanmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek özellikle bunların yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarından arıyorlar. Kendi ülkesini, kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar küçüldüler, milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler. Sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler. Ama bölücü örgütün uzantılarıyla yol yürümekten de çekinmezler. Millete karşı sergiledikleri lobranlıkların, küstahlıkların, hiçbirini meclis kürsüsünden kendilerine ayar verenlere yapamazlar. Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanı ile televizyon karşısında keyif çatmaktır. Korkaklık, beceriksizlik, müfterilik, kifayetsiz, muhterisizlik dışında hiçbir özellikleri yok. Bu tabloyu bizim gibi milletimizde çok iyi biliyor. Hazıra konma peşinde koşan bu tatlı su siyasetine asla yüz vermiyor. Sadece son 1 haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını ve zihniyetini görmek için kafidir. Hiçbir tarik hiçbir hesap hiçbir iftira bunları kurtaramayacaktır. Hiçbir kampanyası bunların skandallarının üstünü kapatamayacaktır. İnşallah önce 2023 seçimleri ardından da 2024 mahalli idareler seçimleri bu beceriksizliklerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacaktır. Bunun için sorumluluk AK Partili kadrolara düşüyor. Bugünden itibaren çok daha güçlü şekilde çalışacağız. Bugünden itibaren daha koordineli, uyumlu, planlı, programlı çalışacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Giresun, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı' - Son Dakika


Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı         
16:29
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32

Son Dakika Haberleri
18:29 Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı
18:15 CHP'li Ali Öztunç cevap verdi! İstanbul eleştirilerine AK Partili belediyeden görüntülerle karşılık
17:57 Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:13 Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 18:34:06. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement