Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız."
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız."
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız." - ANKARA
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