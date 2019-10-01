Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız."

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye, tartışmaya açığız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:59 Kaynak: İHA
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