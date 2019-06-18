Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:17 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi
için Fatih
Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi
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