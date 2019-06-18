Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:17 Kaynak: AA
Fatih, Muhammed Mursi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]