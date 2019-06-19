Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor.

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:56 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi, Güncel
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