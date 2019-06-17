Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:07 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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