Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed Mursi'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Muhammed Mursi
'nin vefatı) Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."
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