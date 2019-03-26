Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhsin Yazıcıoğlu Kardeşimi Tekrar Rahmetle Yad Ediyorum.
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Muhsin Yazıcıoğlu
kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi
Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor
Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı