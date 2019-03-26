Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhsin Yazıcıoğlu Kardeşimi Tekrar Rahmetle Yad Ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhsin Yazıcıoğlu Kardeşimi Tekrar Rahmetle Yad Ediyorum.

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
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