Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhtarlarımıza ve Mahallelerimize Hizmetlerimizi Arttırarak Sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhtarlarımıza ve Mahallelerimize Hizmetlerimizi Arttırarak Sürdüreceğiz"

2 saat önce

- 49. Muhtarlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

- 49. Muhtarlar Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:42 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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