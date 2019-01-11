Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın Cenaze Törenine Katıldı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23./24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23./24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

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