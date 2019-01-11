Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın Cenaze Törenine Katıldı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23./24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23./24. Dönem Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze törenine katıldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
Mariam Kavakçı'nın Kardeşi Fatma'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı Olduğu Ortaya Çıktı
Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba
AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı