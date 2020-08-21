Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjde"yi açıkladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjde"yi açıkladı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevincini milletle birlikte yaşamak istediği müjdeyi, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." sözleriyle paylaştı.

Fatih sondaj gemisini Boğaz'dan uğurladığı günü hatırladığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamd olsun. Daha önce 'Tuna-1' diye adlandırılan bu alanı 'Sakarya Gaz Sahası' olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabb'imize bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz."

"Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır"

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacaklarına inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğalgazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz." diye konuştu.

"Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Nihayet, son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Evet, biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla 'Bismillah.' dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Çünkü, 'Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız."

Sadece denizlerde değil Türkiye topraklarındaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttıklarını belirtti.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Türkiye, Tuna 1, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı: (2) - Son Dakika

Son Dakika

Bakan Dönmez, doğal gaz arama çalışmaları sırasında Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu Karadeniz'de keşfedilen gaz, 2023 yılında kullanılabilecek Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir Pres makinesine başını sokarak intihar etti Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim         
14:04
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek         
13:21
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı         
11:36
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor         
10:44
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü         
10:12
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı         
09:51
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler 2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler         
08:36
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı         
08:13
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi         
07:53
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı         
23:11
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım         
20:25
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti         
19:07
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 16:14:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjde"yi açıkladı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei