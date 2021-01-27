Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
27.01.2021 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız" dedi.
(İHA)
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