Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı
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G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:29 Kaynak: AA
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya
'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
, üniversiteyi gezerek, çay seremonisine katıldılar.
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