Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı

22 dakika önce

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde çay seremonisine katıldı, System.String[]
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bukunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üniversiteyi gezerek, çay seremonisine katıldılar.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:29 Kaynak: AA
Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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