Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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