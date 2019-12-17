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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mülteci meselesinin bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır."
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