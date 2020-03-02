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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mülteciler) Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mülteciler) Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mülteciler) Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti."
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