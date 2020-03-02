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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecilere gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiaya...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecilere gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiaya hesap verecektir"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecilere gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiaya hesap verecektir" - ANKARA
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