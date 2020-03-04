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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır."
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