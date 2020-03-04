Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecileri ülkesine sokmamak için, denizde boğmaktan kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu deneyen Yunanlı, bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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