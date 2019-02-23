Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En Az Yarım Milyon Suriyeli Bu Bölgeye Geri Dönmek İçin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En Az Yarım Milyon Suriyeli Bu Bölgeye Geri Dönmek İçin...

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Politika
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