Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En Az Yarım Milyon Suriyeli Bu Bölgeye Geri Dönmek İçin...
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:03 Kaynak: AA
Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız
CHP'den Ayrılarak AK Parti'ye Geçen Barış Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
Harran Evleri Ziyaretçilerini Hayran Bıraktırıyor