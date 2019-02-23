Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En Az Yarım Milyon Suriyeli Bu Bölgeye Geri Dönmek İçin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor."

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